ماجد المهندس يطرح "جفن الليل" عبر "يوتيوب"

طرح ماجد المهندس عبر قناته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات " يوتيوب " ، احدث أعماله الغنائية والتى تحمل أسم "جفن الليل" . الأغنية من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن ، ألحان الموسيقار طلال، وتوزيع حسام كامل ، وتعد واحدة من أغانى البومه الجديد .

وانتهى ماجد المهندس من تسجيل ألبوم عنوانه (شهد الحروف) يحتوي عشرة أغاني من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر ، في تعاون شعاره الطرب والأصالة. على أن تطرح أول ٤ أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة ويتبعها باقي الأغاني حسب خطة طرح أعدتها شركة روتانا للترويج للألبوم .

الأغنيات الأربعة هى "شهد الحروف" من كلمات بدر بن عبدالمحسن ، "ياللي أحبك موت" كلمات فهد بن خالد ، "جفن الليل" كلمات بدر بن عبدالمحسن ، "لحظة هواي" كلمات دايم السيف ، أغنيات تنصهر خلالها إبداعات الموسيقار طلال ، مع صوت ماجد المهندس ، والنتيجة تجربة موسيقية فريدة فنيًا ، تبلورت في شكل أغنيات ، بمثابة حكايات وتجارب يعيشها المحبون ، وتظل في مخزون ذاكرتهم ووجدانهم .

وأعرب "المهندس"، عن امتنانه بالتعاون الأول مع الموسيقار طلال وتقديم ٤ أغنيات من ألحانه ، واصفًا التجربة بالرائعة ، مشيرًا إلى أـنه وقع في غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، من خلال سعيه الدائم لتقديم فن غنائي يناسب ذوق الجمهور ، وأنه متفائل بالعمل الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة.

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