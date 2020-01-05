القاهرة - لايف ستايل
طرح ماجد المهندس عبر قناته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات " يوتيوب " ، احدث أعماله الغنائية والتى تحمل أسم "جفن الليل" . الأغنية من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن ، ألحان الموسيقار طلال، وتوزيع حسام كامل ، وتعد واحدة من أغانى البومه الجديد .
وانتهى ماجد المهندس من تسجيل ألبوم عنوانه (شهد الحروف) يحتوي عشرة أغاني من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر ، في تعاون شعاره الطرب والأصالة. على أن تطرح أول ٤ أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة ويتبعها باقي الأغاني حسب خطة طرح أعدتها شركة روتانا للترويج للألبوم .
الأغنيات الأربعة هى "شهد الحروف" من كلمات بدر بن عبدالمحسن ، "ياللي أحبك موت" كلمات فهد بن خالد ، "جفن الليل" كلمات بدر بن عبدالمحسن ، "لحظة هواي" كلمات دايم السيف ، أغنيات تنصهر خلالها إبداعات الموسيقار طلال ، مع صوت ماجد المهندس ، والنتيجة تجربة موسيقية فريدة فنيًا ، تبلورت في شكل أغنيات ، بمثابة حكايات وتجارب يعيشها المحبون ، وتظل في مخزون ذاكرتهم ووجدانهم .
وأعرب "المهندس"، عن امتنانه بالتعاون الأول مع الموسيقار طلال وتقديم ٤ أغنيات من ألحانه ، واصفًا التجربة بالرائعة ، مشيرًا إلى أـنه وقع في غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، من خلال سعيه الدائم لتقديم فن غنائي يناسب ذوق الجمهور ، وأنه متفائل بالعمل الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة.
قد يهمك ايضاً:
ماجد المهندس يقبّل يد أصالة نتيجة الثناء الذي سمعه من النجمة السورية
ماجد المهندس يطرح "حلم وحقيقة" في وداع 2019
كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المهندس يطرح "جفن الليل" عبر "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.