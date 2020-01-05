الأحوال الجوية تُلغي حفل كارول سماحة في السعودية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلن حساب #شتاء_الرياض على"تويتر" عن اضطرار منظمي الحفل الأول للفنانة كارول سماحة في السعودية، لإلغائه، بعدما كان مقرراً مساء أمس السبت في 4 يناير الجاري بمشاركة الفنانين مروان خوري ويارا، على مسرح أبو بكر سالم ضمن مهرجان الرياض للعود في الرياض بوليفارد.. وجاء في التغريدة: "نعتذر منكم، وقفنا الحفلة المصاحبة لمهرجان الرياض للعود في الرياض بوليفارد بسبب الأحوال الجويَّة المفاجئة".

وهو ما أكد عليه حساب شركة "تذكرتك" مُرفِقاً الملصق الدعائي للحفل، عبر تغريدة جاء فيها: "إيقاف حفل مساء اليوم للظروف الجوية". فيما كانت مُلفِتة التعليقات التي طالبت بتعويضهم بحفلٍ آخر لـ"سماحة" في المملكة العربية.

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