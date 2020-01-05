كاميرون دياز تزفّ خبر ولادتها مع بداية العام









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: زفّت النجمة العالمية كاميرون دياز خبر ولادة طفلتها الأولى من زوجها بنجي مادن. وذلك عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" حيث نشرت تدوينة مطولة، أعلنت فيها أنهما أطلقا عليها اسم "راديكس"، وكتبت: "عام سعيد جديد من أسرة مادنس، نحن في غاية السعادة والامتنان لنبدأ العام الجديد بإعلان ولادة ابنتنا راديكس".

وإذ عبّرت عن سعادتهما بوجودها بينهما شددت على ضرورة احترام خصوصية الطفلة كاتبة:" لقد خطفت قلوبنا وأكملت أسرتنا، وعلى قدر سعادتنا بإعلان هذا الخبر، نتمسك بالحفاظ على خصوصيتها، ولن ننشر أيّ صورة لها أو أيّ معلومات إضافية عن الطفلة اللطيفة جداً". وختمت مقدمة التهاني بالعام الجديد:

"نرسل لكم حبنا وتهانينا بمناسبة العام الجديد، مُتمنِّين لكم عقداً سعيداً"

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الجدير ذكره أن "دياز" صرّحت سابقًا إنها لن تمارس أي ضغط على نفسها لتصبح أمًا لأن الكون سيُعلمها إن كان مقدراً بها أن تكون كذلك أم لا. وأضافت: "أنا أحب الطريقة التي تنكشف بها الأشياء تلقائياً. وأشعر بأن وقت الإنجاب قد حان. فأنا أريد عائلتي الخاصة، وسأفعل هذا من خلال التبني أو أي طريقة أخرى لأعيش الأمومة"

