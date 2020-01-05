شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة صفاء سلطان بعد عملية جراحية: صحتى ممتازة وأستعد لـ"سوق النسوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة الأردنية السورية صفاء سلطان، جمهورها ومتابعيها، على حالتها الصحية بعد إجراءها عملية جراحية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن حالتها الصحية الآن ممتازة وتستعد للتصوير واستكمال دورها فى المسلسل السورى "سوق النسوان"، المقرر عرضه فى موسم رمضان الدرامى 2020.



صفاء سلطان

وقالت صفاء، عبر حسابها على انستجرام: "شكراً من كل قلبى لكل حدا سأل عن صحتى ولكل يلى وقفوا جنبى من أهلى ورفقاتى، أنا ما حبيت أشغل بالكن، حالياً أنا صحتى ممتازة وعم أستعد للتصوير".

وأضافت صفاء: "أنا الحمد لله إنسانة مؤمنة بالله، واستفقادات الله رحمة، بدعواتكن صرت أحسن وبمحبتكن بكبر وبتشجيعكن بستمر، بحبكن كتير".



صفاء سلطان

وتستعد الفنانة السورية، خلال الفترة المقبلة للمشاركة فى بطولة مسلسل "سوق النسوان"، ويشاركها البطولة بسام كوسا، سلوم حداد، أسعد فضة، فادى صبيح، وفاء موصللى، شمس الملا، قمر خلف، لونا بشارة، نزار أبو حجر، ميلاد يوسف وغيرهم من الممثلين، وهو من تأليف حنان المهرجى، إخراج مؤمن الملا، وتدور أحداثه حول الحياة فى مدينة دمشق خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضى.





ولدت صفاء سلطان فى مدينة عمان الأردنية، وبدأت مشوارها الفنى بالمشاركة فى دبلجة الأفلام التسجيلية فى طفولتها، وكانت موهوبة فى تقليد الممثلين، واستكملت دراستها حتى الثانوية بين الأردن وسوريا، حتى سافرت إلى الولايات المتحدة لدراسة طب الأسنان، لكنها لم تستكمل الدراسة وعادت إلى سوريا مرة أخرى.

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وكانت الصدفة وراء دخولها عالم التمثيل، وفى ذات مرة كانت بصحبة أسرتها بأحد المطاعم، وأثناء تقليدها للممثلين لفتت نظر الفنان ياسر العظمة الذى أعجب بأدائها، ورشحها بالقيام بدور فى مسلسل "مرايا" عام 2003، ليكون وش الخير عليها حتى تنهال عليها العروض، وكان أبرز مشاركتها وقتها فى "زوج الست"، "حاجز الصمت"، "ويبقى"، "الحور العين"، "الأستاذ"، "المحروس"، "طاش ما طاش".

نالت صفاء سلطان، شهرة واسعة وكبيرة بعد فرصة تجسيد شخصية ليلى مراد فى مسلسل بعنوان "أنا قلبى دليلى"، وهو مسلسل غنائى من قصة صالح مرسى وسيناريو وحوار مجدى صابر وإخراج محمد زهير، ورغم أن المسلسل أعطاها شهرة واسعة على مستوى الوطن العربى إلا أنه لم تسلم من الانتقادات على أداء الدور، وذلك ترجيحا من النقاد بأنها تشبه شادية وليست ليلى مراد.















