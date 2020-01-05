شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى فؤاد تنجب 15 ابنا في موسم رمضان .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد النجمة نجوى فؤاد ضمن أحداث مسلسل "ولاد امبابة" شخصية امرأة تنجب 15 ابنا يتصارعا على الميراث من ضمنهم سعد الصغيروغيره ويشارك فى بطولته كل من الفنانة شمس وأحمد شيبة ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ومحمد فاروق ومطربى المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، من تأليف أيمن بكرى وإخراج حاتم صلاح الدين، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية ومن المفترض أن تبدأ تصوير أولى مشاهدها خلال الأيام المقبلة ويعرض فى موسم رمضان .

وكان آخر أعمال نجوى فؤاد مسلسل "أرض النفاق" رواية قدمها فؤاد المهندس فى فيلم يحمل نفس الاسم وأخرجه فطين عبد الوهاب 1949، تتحدث الرواية عن المجتمع المصرى والعربى فى نهاية الأربعينات فى إطارخيالى فانتازى، ولكنها واقعية فى نفس الوقت، ويشارك فى بطولة المسلسل هنا شيحة وإبراهيم عيسى ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وعدد آخرمن الفنانين وسيناريو وحوار أحمد عبد الله.

وظهرت نجوى فؤاد كضيفة شرف على أحداث مسلسل " لأعلى سعر" مع النجمتين نيللى كريم وزينة إضافة إلى أحمد فهمى ونبيل الحلفاوى وسارة سلامة وسلوى محمد على ورحمة حسن ومحمد علاء ومحمد حاتم وأحمد مجدى وفيدرا ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

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وكشفت لنا نجوى فؤاد فى تصريحات سابقة أن سرالرعشة التى اشتهرت بها فى رقصاتها والتى كانت من أكبرأسباب نجاحها كان سببها البرد.

وأوضحت أنها رقصت لأول مرة فى حياتها أمام الجمهور فى كازينو صحارى سيتى فى ليلة شديدة البرودة، وصعدت إلى المسرح، فشعرت وكأنها تقف على كومة من الثلج وبدأت ترقص وهى ترتجف.

وتابعت: "كان جسدى يرتعش بشدة بسبب البرد الشديد، وإذا بالجمهور يصفق طويلا، حيث أعجب بهذه الرعشة اللاإرادية، ومنذ ذلك اليوم أخذت أدرب نفسى على هذه الرعشة حتى أصبحت الآن شيئاً طبيعيا فى الرقص.