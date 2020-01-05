شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور .. كيف استقبلت مايلي سايروس عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية مايلي سايروس بأنها الباحثة دائما عن إثارة الجدل بشتي الطرق وهو ما يجعلها دائما محط تركيز وسائل الإعلام الفنية من شتي أنحاء العالم .

استقبلت مايلي سايروس عام 2020 بجلسة تصوير جديدة وجدها الكثيرين بأنها تحمل طابع الإثارة وذلك بالرغم من ظهورها بإطلالة " كاجوال " بسيطة، حيث كانت سايروس مرتديه " تي شيرت " باللون الكحلي كشف عن جزء كبير من بطنها إضافة إلي بنطلون بإحدي درجات اللون الأحمر واختارت أن ترتدي حذاء بنفس اللون .

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نشرت مايلي سايروس البالغة من العمر ( 27 عاما ) عدة صور من جلسة التصوير الجديد وذلك علي صفحتها الشخصية بموقع " إنستجرام " والتي تضم اكثر من 102 مليون شخص، وكأن سايروس تريد أن تلفت الأنظارنحوها من جديد، وقد حصدت الصور الثلاث أكثر من 4 ملايين likes حتي الآن .





يذكر أن كودي سيمبسون صديق مايلي سايروس قرر أن يضع حد للشائعات التي انتشرت مؤخرا حول خيانته لصديقته النجمة مايلي سايروس ، حيث انتشرت شائعة بأن المغني الأسترالي البالغ من العمر 22 عاما قام بتقبيل امرأة أخرى مؤخرا أثناء وجوده في إحدى الملاهي الليلية الموجودة في مدينة نيويورك، وذلك على الرغم من علاقته مع مايلي سايروس، وردا علي ذلك فقد اصدركودي بيان، نفى فيه مزاعم خيانته لمايلي سايروس، وقال: " لا توجد حقيقة على الإطلاق لهذه القصة" .



