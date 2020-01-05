زواج ووفاة الأب الروحي وعمليات جراحية.. أحداث لـ"هنا الزاهد" في عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها الـ26، اليوم السبت، إذ إنها من مواليد 5 يناير 1994.

وبدأت علاقة هنا بالفن وهي في سن صغيرة، من خلال تقديمها دور طفلة في فيلم المشخصاتي مع تامر عبدالمنعم، عام 2003، ثم قدمت دور هايدي في مسلسل يوميات ونيس وأحفاده "الجزء السادس" عام 2009.

لكن بداية انطلاقتها الحقيقة كانت عام 2014، في عمر العشرين، من خلال فيلم خطة جيمي، ثم مسلسل فرق توقيت مع الفنان تامر حسني.

وتوالت أعمال هنا عقب ذلك من بينها: "مأمون وشركاه، البيوت أسرار، أهلا رمضان، في ال لا لا لاند، أيوب، سك على أخواتك، بنى آدم"، وآخر أعمالها مسلسل الواد سيد الشحات في رمضان الماضي.

ومرت هنا الزاهد بالعديد من الأحداث في عامها الماضي، نستعرض بعضها في السطور التالية..

فيلم قصة حب ومسلسل الواد سيد الشحات

قدمت الفنانة هنا الزاهد دور البطولة في فيلم قصة حب، خلال العام الماضي، أمام الفنان أحمد حاتم، وحقق الفيلم نجاحا جيدا، واستطاع أن يجمع حوالي 12 مليون جنيه.

كما قدمت دور البطولة في مسلسل الواد سيد الشحات، مع خطيبها وقتها الفنان أحمد فهمي، وشاركهما بطولة المسلسل الفنان محمد عبدالرحمن، وعُرض في رمضان الماضي.

الزواج

في سبتمبر الماضي، احتفلت الفنانة هنا الزاهد بحفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وسافرا إلى سنغافورة لقضاء شهر العسل.

دخول المستشفى

خلال قضاء إجازة شهر العسل، نشر الفنان أحمد فهمي على فيسبوك صورة لهنا الزاهد في المستشفى.

وكشفت هنا عن تفاصيل الأمر في برنامج "معكم": "أول ما ركبت الطيارة بعد الفرح وإحنا رايحين سنغافورة حسيت بوجع في الظهر وصرخت في الطيارة وحسيت إن بطني بتتقطع من التعب، وأخذت مسكنات ولما وصلنا سنغافورة تعبت وأحمد جري بيا في الشارع يسأل على مستشفى".

وأضافت هنا الزاهد بأن الطبيب أكد لهم أن سبب مرضها يرجع لحصوات في المرارة وليس لتسمم وأن الأمر يحتاج لعملية جراحية، متابعة: "أنا حبيت أحمد أكتر بعد اللي حصل ووقف جمبي وكان نايم على كنبة صغيرة بجواري وأنا في المستشفى".

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وأوضحت أن شهر العسل بالنسبة لها بعد زواجها من الفنان أحمد فهمي كان 3 أيام ونصف فقط وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها خلال قضائها شهر العسل بسنغافورة.

وفاة طلعت زكريا

بعد أقل شهر من زواج فهمي وهنا، توفي الفنان طلعت زكريا، وهو زوج والدتها السابق، وهو ووالدها الروحي، فهو من قام بتريبتها هي وشقيقاتها.

وسافرت هنا مع فهمي إلى الإسكندرية لحضور صلاة الجنازة ودفنه الفنان الراحل.

استئصال مرارة

بعد فترة طويلة مع المرض الذي أصابها خلال سفرها، كشفت الفنانة هنا الزاهد، قبل شهر تقريبا، عن إجرائها عملية استئصال المرارة.

وكتبت الزاهد: "بعد تعب شهرين ونص، ومحرومة من الأكل اللي بحبه عشان المرارة، عايزة أشكر أحسن دكتور محمد حقي على تعبه معايا، وإني كل شوية أكلمه حتى بليل، ودايمًا مرحب جدًا إنه يجاوب على كل أسئلتي، أخيرًا الحمد لله، شلت المرارة".

رغدة

وصفت الفنانة رغدة، هنا الزاهد بأنها أكثر فنانة تشبهها في الجيل الحالى، وإنها ترى نفسها فيها، مضيفة: " لذيذة وبحبها".

وردت الفنانة هنا الزاهد، على تصريحات الفنانة رغدة: " ده شرف كبير ليا، بموت فيها".

مشاهدة مع فهمي خلال تصوير الواد سيد الشحات

روت الفنانة هنا الزاهد تفاصيل مشادة وقعت بينها وبين زوجها الفنان أحمد فهمي خلال كواليس مسلسل "الواد سيد الشحات" والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وقالت الزاهد، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة "سي بي سي": "شعري كان منكوش وخفت تظهر الباروكة فقولت اندهولي الكوافير، أحمد زعق و بصلي وقالي متعليش صوتك، واتخانقنا قدام الناس في الاستديو وقولته متعليش صوتك، وقولتله أنا محترمة على فكرة".

وأضافت هنا الزاهد بأن أحمد فهمي هو من جاء ليصالحها بعد هذه المشادة في الاستديو.