تراند اليوم : بعد مناشدة "أحلام".. إلغاء حفل مطربة لبنانية في السعودية

أدى سوء الأحوال الجوية إلى إلغاء حفل المطربة اللبنانية كارول سماحة، الذي كان مقررًا السبت على مسرح "أبو بكر سالم" ضمن مهرجان الرياض للعود.

وكتب مسؤولو موسم شتاء الرياض عبر موقع "تويتر": "نعتذر منكم، وقفنا الحفلة المصاحبة لمهرجان الرياض للعود في الرياض بوليفارد بسبب الأحوال الجويَّة المفاجئة".

والحفل هو الأول لكارول سماحة في السعودية، بمشاركة الفنانين مروان خوري ويارا،

وأعلنت شركة "تذكرتك" عبر "تويتر": "إيقاف حفل مساء اليوم للظروف الجوية".

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وجاء حفل "سماحة" بالرياض بعد أن ناشدت المطربة الإماراتية أحلام، تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية بضمها إلى نجوم حفلات موسم الرياض.

ونشرت تغريدة عبر صفحتها بـ"تويتر" موجهة الكلام لـ"آل الشيخ": "طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعة الراقية الأستاذة ‎كارول سماحة وأنا أول الحاضرين حفلها، فنانة مختلفة أتمنى تكون بيننا".

ولاقت رغبة أحلام استجابة سريعة، إذ أعلنت "بنش ماركت" وهي الشركة المنظمة للحفلات الغنائية والترفيهية في السعودية تحت رعاية هيئة الترفيه عن حفل غنائي تحييه كارول سماحة لأول مرة في السعودية.