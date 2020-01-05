شاهد: الفنان طارق العلي يخرج عن النص مع أحد الجماهير في تبوك

أوقف الفنان الكويتي طارق العلي عرض مسرحيته ” عنتر المفلتر” بشكل مفاجىء أثناء تواجده على المسرح في تبوك ليلقي التحية على شاب من ذوي الهمم يجلس بين الجمهور. نزل طارق العلي من على المسرح وتقدم نحو الشاب بشكل مفاجأ ليلقي عليه التحية ويسأله عن أحواله في موقف طيب أثار استحسان الحضور.

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