إيمان العاصي: سعيدة بردود الفعل على مسلسل "بخط اليد" وتهنئة النجوم

أعربت أميرة الدراما الفنانة إيمان العاصي، أنها سعيدة بردود الفعل علي الحلقة الاولي للمسلسل من المشاهدين ولاسيما من النجوم ، وإشادتهم بالعمل حيث انهالت التهاني من النجوم عبر إنستجرام وهذا ما أسعدني بشدة وجعلني متفائلة جدًا بالعمل الفني.

جاء ذلك بالتزامن مع عرض ، أولى حلقات

مسلسل "بخط اليد" على فضائية "دي ام سي"، امس السبت ، بطولة أحمد رزق وإيمان العاصي وسوسن بدر.

واضافت أنها ستظهر للجمهور بشكل جديد ومختلف وشخصيتها تحمل جانبا كبيرا من الجرأة لم تقدمه من قبل،

وتمنت أن يتقبل الجمهور شخصيتها في المسلسل حيث ستكون مفاجأة بكل المقاييس فهى شخصية جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل، لافتة إلى أن هذه النوعية من المسلسلات تستهويها وتفضلها على أي نوعية أخرى من ألوان الدراما.

وأشارت اميرة الدراما إلى أنها تؤيد الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية، لأن في هذه النوعية من المسلسلات كل ممثل فيها يكمل الآخر.

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