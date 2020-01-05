الكشف عن موعد طرح فيلم "راس السنة"

ميرنا وليد - بيروت - أعلن القائمون على فيلم "راس السنة" عن طرح العمل في دور العرض السينمائية ابتداءً من 5 فبراير/شباط المقبل.

"راس السنة" الذي حصل على عرضه العالمي الأول في ختام النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تدور أحداثه في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009، الصخب يستمر والعلاقات تصبح أكثر تشابكاً وتعقيداً، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.

يذكر ان فيلم "راس السنة" من تأليف محمد حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته ​إياد نصار​ وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.

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