تعرف على سبب انفصال نرمين زعزع عن خالد الصاوي

صادف الأربعاء عيد ميلاد الفنانة نرمين زعزع والتي أكملت عامها الـ48 ، فهي من مواليد1 يناير 1972.شاركت نرمين زعزع، في بطولة عدة مسلسلات منها "هبة رجل الغراب" و"اريد رجلا" و"قضية معالي الوزيرة" و"قاسم أمين" كما شاركت في بطولة عدة أفلام منها "سامي اكسيد الكربون".

ما لا يعرفه الكثير أن نرمين زعزع أنها كانت مرتبطة بالفنان خالد الصاوي ولكن بشكل مفاجئ أعلنت فسخ الخطوبة وعلقت وقتها قائلة: "كل شيء قسمة ونصيب" ولكن بعد زواجه انتشرت شائعات أنها أصيبت بانهيار عصبي وهو ما نفته، وأكدت أنها تتمنى له كل السعادة والإستقرار بحياته المهنية والزوجية. قد يهمك ايضاً: أبرز الأكلات التى يقدسها خالد الصاوي تزامنًا مع ذكرى ميلاده خالد الصاوي يؤكّد أنّ يوسف رزق الله هو "يوتيوب" السينما المصرية

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