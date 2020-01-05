نشوى مصطفى تكشف موعد عرض "عطل فني" عبر صفحتها على "إنستغرام"

نشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام"، وكانت الصورة من البوستر الدعائى لمسرحية عطل فنى التى يشارك فى بطولتها ٱكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، نشوى مصطفى، وايتن عامر وإسماعيل فرغلي، اوتاكا»، وتأليف أمير طعيمة .

وعلقت قائلة: انتظروا عطل فنى بموسم الرياض ٨ كانون الأول/يناير ٢٠٢٠، ومن المقرر عرض مسرحية عطل فني بموسم الرياض الترفيهى من يوم 8 يناير إلى يوم 12 يناير على مسرح بكر الشدي البوليفارد بالرياض.

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