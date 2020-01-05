القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان مجدى كامل صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستغرام ، وظهر مجدى كامل بالصورة مرتديا جلبابا وعباية حاملا عصا ومعلق على الصورة قائلا: انتظروني بمسلسل البيت الكبير الجزء الثالث، متمنيا من الله أن يوفقه فى هذا العمل.يُشار أن مجدي انضم للمسلسل في الجزء الثاني، بعدما اعتذار منذر رياحنة عن عدم استكمال دوره الذي قدمه في الجزء الأول.والمسلسل بطولة لوسي، سوسن بدر، مجدي كامل،شريف باهر، طارق صبري، مجدي كامل، حجاج عبدالعظيم، طارق صبري، دنيا المصري، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.
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كانت هذه تفاصيل خبر مجدي كامل يُعلن عن موعد عرض الجزء الثالث من "البيت الكبير" عبر "إنستغرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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