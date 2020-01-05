قنديل ينفي علاقته بإجراءات الاستئناف وجلسة حبس جوهرة

نفى المستشار عاصم قنديل ما تناولته بعض المواقع الإخبارية حول دوره في إجراءات استئناف ضد الحكم الصادر على الراقصة ايكاترينا اندريفا وشهرتها "جوهرة" بالحبس والذي أصدرته محكمة جنح قسم الجيزة الجزئية.أشار قنديل، في بيان الأربعاء، إلى أن جلسة الحكم الصادر بالحبس وإجراءات الاستئناف ليس له علاقه بها وأن مَن قام بإجراءات الاستئناف ضد حكم حبس "جوهرة" هم ثمانية من المحامين الزملاء بناءً على توكيل قضائي لهم صادر من مكتب توثيق السيدة زينب بتاريخ 20 أكتوبر الماضي لهؤلاء المحامين الزملاء الثمانية الذين قاموا بالطعن علي الحكم بالاستئناف برقم ١٦٧٨ بتاريخ ٢٦ أكتوبر.

وقضت محكمة جنح مستأنف الجيزة بقبول الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ"جوهرة" على حكم حبسها سنة مع الشغل شكلًا، وفي الموضوع تأييد الحكم الصادر ضدها، في اتهامها ب التحريض على الفسق والفجور.

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