القاهرة - لايف ستايل نشر والموزع الموسيقي نادر حمدي عضو فريق واما صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستغرام ،وظهر نادر حمدى بالصورة بصحبة النجم عمرو دياب وعازف الجيتار أحمد روكيت، معلقا على الصورة : انتظرونا قريبًا . وكان الموزع الموسيقي نادر حمدي، عضو فريق "واما" قد كشف عن تعاون جديد بينه وبين عمرو دياب، يذكر أن نادر حمدى وعمرو دياب تعاونا سويا فى ألبوم "كل حياتى" فى 3 أغنيات "قالك ندم" و"مغرور" و"كل حياتى. قد يهمك أيضاً :

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كانت هذه تفاصيل خبر نادر حمدى يكشف عن تعاون جديد مع الهضبة قريبًا عبر "الإنستغرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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