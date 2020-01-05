جاستن بيبر يستهل العام الجديد بأغنية Yummy







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: استهل نجم البوب الكندي جاستن بيبر العام الجديد بإطلاق أغنية منفردة بعد غيابه منذ أربعة أعوام عن الغناء. حيث ستكون أغنية Yummy باكورة ألبومه الجديد الذي سيتبع طرحه بجولة غنائية طويلة هذا العام.

وكان "بيبر" وعد محبيه بإطلاق ألبومه الخامس في العام 2020، فيما يتردد أن هذه الأغنية مهداة لزوجته العارضة هايلي بالدوين.

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