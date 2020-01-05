شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..محمد صبحي يقلد والده ويشرح وجهة نظره في ارتياد الجمهور للمسرح ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى اجتماع للفنان الكبير محمد صبحي مع فرقته وكان يتحدث معهم عن ظاهرة ارتياد الجمهور للمسرح والكيفية المناسبة والتوقيت المناسب لعودته الي المسارح حكي موقفا مع والده عن التوقيت المناسب لعرض مسرحياته وقلده أمام الفرقة في مشهد كوميدي جدا ضحك خلاله كل أعضاء فرقته .

الفنان محمد صبحي ذكر من قبل أنه قد استوحي شخصية " علي بيه مظهر " من والده فطريقة أدائه قريبة جدا من تلك الشخصية التي حققت نجاحا كبيرا وقدمها النجم محمد صبحي مسرحيا وتليفزيونيا وسينمائيا .

وأكد صبحي خلال لقائه مع فرقته ليلة رأس السنة بأنه يدرس هذه الأيام موضوع " ماذا حدث للجمهور " ولماذا اختفت عادة الارتياد للمسرح ؟ .

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النجم محمد صبحي جمع كل أعضاء ونجوم فرقته بأسرهم في جو عائلي واحتفل معهم بعام 2020 وودع عام 2019 ووزع على الحضور هدايا من خلال " سحب " بأرقام تم توزيعها على كل الحضور، وفاز الجميع بهدايا تذكارية احتفالا بالعام الجديد علي طريقة بابا نويل الذي يوزع هداياه مع بداية كل عام .

تواجد في الاحتفالية نجوم مسرحيات محمد صبحي " غزل البنات " و" خيبتنا " و" أنا والنحلة والدبور " حيث حضر أبطال المسرحيات الفنان القدير عبدالرحيم حسن والفنانات سماح السعيد وندي ماهر وميرنا زكري والنجم الشاب حازم القاضي والنجوم الصغار بيلار أحمد سامى وعبد الرحمن محمود كما حضر الكاتبان ألأيمن فتيحة مؤلف مسرحية " أنا والنحلة والدبور " والكاتب مصطفي شهيب مؤلف المسرحية الجديدة لمحمد صبحي " عيلة اتعملها بلوك " .

مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.