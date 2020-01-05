شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس يتعاون مع الموسيقار طلال في 4 أغاني ضمن ألبومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب ماجد المهندس من تسجيل ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "شهد الحروف" يشمل 10 اغانى متنوعة من ضمنهم أربع أغانى من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر، في تعاون شعاره الطرب والأصالة على أن تطرح أول 4 أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة ويتبعها باقي الأغاني حسب خطة طرح أعدتها الشركة المنتجة للترويج للألبوم، والأغنيات الأربعة هى "شهد الحروف" من كلمات بدر بن عبدالمحسن ، "ياللي أحبك موت" كلمات فهد بن خالد، "جفن الليل" كلمات بدربن عبدالمحسن " لحظة هواي" كلمات دايم السيف .





وأكد ماجد المهندس، عن امتنانه بالتعاون الأول مع الموسيقار طلال وتقديم ٤ اغنيات من ألحانه ، واصفاً التجربة بالرائعة، مشيراً إلى انه وقع في غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، من خلال سعيه الدائم لتقديم فن غنائي يناسب ذوق الجمهور، وأنه متفائل بالعمل الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة .

وطرح المطرب ماجد المهندس أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "كل السماء"، عبرقناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات فهد، وألحان أحمد الهرمى، وتوزيع زيد نديم، وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن.

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يذكر أن ماجد المهندس طرح آخر أغنية "هذى جدة"، على يوتيوب، وهى بمثابة هدية منه إلى عروس البحر الأحمر، من كلمات عبد الله الملحم، ألحان فايز السعيد، توزيع موسيقى زيد نديم، مكس وماستر جاسم محمد، إضافة إلى أغنية " أوقعلك عقد"، وهى من كلمات محمد الواصف، ألحان على جاسم، توزيع أحمد المهندس، مكس وماستر جاسم محمد.









ماجد المهندس بدأ مسيرته الفنية فى 1991، واستطاع بفضل موهبته أن ينال إعجاب الجميع، ويضع بصمة مميزة فى عالم الغناء، ومن أبرز الأغنيات التى قدمها "سيد الأحباب" و"بدون أسماء" و"نبض قلبى" و"على الله" وغيرهم.