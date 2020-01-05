صور| دوللي شاهين رفقة ابنتها: "الله يكبرلي إياكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين مجموعة من الصور تجمعها بابنتها "نور"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وعلقت دوللي على الصور: "حبيبة قلب ماما ونور عيونا، الله يكبرلي إياكي، وأشوفك أحسن بنت بالدنيا كلها، يا غرامي". نور هي ابنة دوللي شاهين، من زوجها المخرج اللبناني باخوس علوان، الذي انفصلت عنه 2016. وطرحت الفنانة دوللي شاهين، العام الماضي، كليب "الحاجة داعيالك"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

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