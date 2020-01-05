محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
استقبلت الفنانة هنا الزاهد عامها السادس والعشرين بكتابة تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، كتبت فيها: "في عيد ميلادي أتمنى الصحة الرضا والسعادة، يا رب 2020 تبقى خير على الكل".
وتحتفل هنا الزاهد بعيد ميلادها الـ26، فهي من مواليد 5 يناير 1994.
في عيد ميلادي أتمنى الصحة الرضا و السعادة يارب ٢٠٢٠ تبقى خير على الكل ????????❤️
— Hannah El-Zahed (@HannahElZahed)
في عيد ميلادي أتمنى الصحة الرضا و السعادة يارب ٢٠٢٠ تبقى خير على الكل 🙏🏻❤️— Hannah El-Zahed (@HannahElZahed) January 4, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر في عامها الـ"26".. هذه أمنية هنا الزاهد| صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.