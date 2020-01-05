في عامها الـ"26".. هذه أمنية هنا الزاهد| صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استقبلت الفنانة هنا الزاهد عامها السادس والعشرين بكتابة تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، كتبت فيها: "في عيد ميلادي أتمنى الصحة الرضا والسعادة، يا رب 2020 تبقى خير على الكل".

وتحتفل هنا الزاهد بعيد ميلادها الـ26، فهي من مواليد 5 يناير 1994.

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في عيد ميلادي أتمنى الصحة الرضا و السعادة يارب ٢٠٢٠ تبقى خير على الكل ????????❤️

— Hannah El-Zahed (@HannahElZahed)