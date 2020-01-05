هاكرز إيراني يخترق موقعا أميركيا وينشر هذه الصور!

كتب امير فتحي في الأحد 5 يناير 2020 07:51 صباحاً - تعرض موقع برنامج مكتبة الإيداع التابع للحكومة الاتحادية الأميركية للاختراق، الأحد، حيث ظهرت صورة لخامنئي في أعلى صفحة الموقع.

وأعلن المخترقون الإيرانيون مسؤوليتهم عن اختراق هذا الموقع الحكومي المعني بتوزيع منشورات الدولة، ناشرين صورة المرشد الإيراني، علي خامنئي.

Advertisements

كما ظهر على موقع برنامج مكتبة الإيداع الفيدرالية الأميركية (FDLP) صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب يتلقى ضربة على وجهه بقبضة إيرانية.

إلى ذلك، كتب المخترقون في رسالة “الموقع مخترق من قبل قراصنة مجموعة إيران سايبر سيكيوريتي”، وأضافوا “هذه ليست سوى جزء صغير من القدرات الإيرانية عبر الإنترنت”.