ميريام كلينك تستقبل الـ 2020 بإطلالات مثيرة

كتب امير فتحي في الأحد 5 يناير 2020 07:51 صباحاً - بدأت عارضة الأزياء والفنانة اللبنانية ميريام كلينك العام الجديد 2020 بنشر عدد من الصور الجريئة لها على صفحاتها.

وأطلت ميريام كلينك بلوكات مختلفة لتحصل على عدد من الإعجابات علّها تجذب شركات الإعلانات إليها حتى تتمكن من جني بعض الأموال.