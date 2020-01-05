كتب امير فتحي في الأحد 5 يناير 2020 07:51 صباحاً - بدأت عارضة الأزياء والفنانة اللبنانية ميريام كلينك العام الجديد 2020 بنشر عدد من الصور الجريئة لها على صفحاتها.
وأطلت ميريام كلينك بلوكات مختلفة لتحصل على عدد من الإعجابات علّها تجذب شركات الإعلانات إليها حتى تتمكن من جني بعض الأموال.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام كلينك تستقبل الـ 2020 بإطلالات مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.