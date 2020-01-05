شاهد.. ايران ترفع علم الثأر الاحمر فوق قبة مسجد في قم!

كتب امير فتحي في الأحد 5 يناير 2020 07:51 صباحاً - تداولت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو يظهر رفع راية حمراء فوق مسجد جمكران في مدينة قم بإيران.

وبحسب ناشطين ايرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي فإن هذه الراية تعتبر إشارة للثأر بعد مقتل قاسم سليماني ورمز معركة قوية مقبلة.

وفي هذا الاطار علّق الكاتب المصري سامح عسكر على الراية الحمراء قائلا: “في إيران تقليد شعبي يرفع الأعلام الحمراء فوق المآذن حزنا على فقدان شخصية ما أو جماعة، ولا تنزل هذه الأعلام إلا بعد (الثأر) لو كان مقتولا هذه الأعلام رفعت أمس في معظم مدن إيران، في إشارة على أنها لن تعود لمكانها في المسجد إلا بعد الثأر لسليماني.. لا أعلم الحقيقة تاريخ رفع العلم الأحمر فوق المآذن عند الإيرانيين، ولكن بعد التقصي وجدته عرفا شيعيا برفع راية الحسين لو أرادوا الثأر كما تقدم، وصديق يقول أنه تقليد موروث من زمن المختار الثقفي الذي انتقم بقتل كل المتورطين باغتيال الإمام الحسين..”