دنيا بطمة تتجاهل ازمتها وتظهر بإطلالة كاجوال

كتب امير فتحي في الأحد 5 يناير 2020 07:51 صباحاً - تجاهلت الفنانة المغربية دنيا بطمة ازمتها مع القضاء المغربي ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.
واكتفت دنيا بطمة بتوجيه التحية الى متابعيها دون كتابة اي تعليق كما قامت بايقاف خاصية التعليق على صورها.
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