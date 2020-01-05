شاهد.. ليلى علوي تحتفل مع ابنها خالد بعيد ميلادها!

كتب امير فتحي في الأحد 5 يناير 2020 07:51 صباحاً - وجهت الفنانة ليلى علوى الشكر لابنها خالد، بعد احتفاله بعيد ميلادها، مساء أمس، وسط عدد من أصدقائها والعائلة.

ونشرت ليلى علوي فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه مع ابنها الذي يحمل قالب حلوى بينما كانا يغنيان “حيوا يا أبو الفصاد”.

وكتبت ليلى علوي تعليقا على الفيديو: “حبيبي يا خالد، فرحتني جدا باحتفالك بعيد ميلادي، يا رب نحتفل دايما مع بعض”.

يذكر ان الفنانة ليلى علوي احتفلت، أمس، بعيد ميلادها الـ58، إذ إنها من مواليد 4 يناير 1962.