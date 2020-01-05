شكرا لقرائتكم خبر عن "ليالينا" اسم مسلسل غادة عادل وإياد نصار في رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الجهة المنتجة لمسلسل غادة عادل وإياد نصار المقررعرضه في السباق الرمضاني المقبل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح، على الاسم المبدئى للعمل وهو" ليالينا "، والذى ينطلق تصويره أواخر شهر ينايرالجارى، حيث يعتمد العمل على البطولة الجماعية، كما تجري الجهة المنتجة مفاوضات مع النجوم للتعاقد معهم إلى جانب غادة وإياد وذلك تمهيداً لبدء التصوير.

إياد نصار يعرض له حاليا مسلسل " حواديت الشانزليزيه"، مكون من 45 حلقة، وشارك فى بطولته مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجرالشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى.

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أما غادة عادل فقط اعتذرت عن المشاركة فى مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان المقررعرضه فى رمضان المقبل، وتواصل تصويرمشاهدها فى فيلم "الخطة العامية" مع على ربيع.

وتنتظرغادة عادل عرض مسلسلها " مملكة ابليس" المقررعرضه علي إحدى المنصات الرقمية، المسلسل تدورأحداثه فى إطار شعبى، حيث تجمع "الحارة الشعبية " جميع الممثلين وقصص حياتهم التى تكشف عن أمور شخصية وحياتية فى المجتمع، ويشارك فى بطولته ميدو عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصى، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، نانسى صلاح، أسماء جلال، تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى.