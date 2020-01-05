شكرا لقرائتكم خبر عن ‎تعرف على موعد ومكان حفل على الحجار المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الفنان على الحجار حفلا غنائيا، يوم الخميس الموافق 16 يناير المقبل، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، فى الساعة 8 مساءً، ومن المقرر أن يغنى الحجار نخبة مختارة من أغاني عمالقة الغناء، إضافة إلي أجمل أغانيه التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية منها يا مصرى ليه – يا طالع الشجرة - ما تمنعوش الصادقين – هنا القاهرة – المال والبنون – من غير ما تتكلمى – مسألة مبدأ – راح توحشينى – لو تعرفى – على قد ما حبينا – عارفه – بوابة الحلوانى - حرماً يا سيدى وضحكة المساجين.

من ناحيه أخري تسلم على الحجار، في العام الماضي، جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، بدورتها الثامنة، والمهداة من مركز السلطان قابوس الثقافى، فى سلطنة عُمان، وسلمه الجائزة الدكتورعبد الله بن ناصر الحراصى رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون.

ويعتبرالفنان على الحجار أول فنان مصرى يفوز بتلك الجائزة، التى تنظمها سلطنة عمان كل عام، فى مجالات الفنون والآداب، وقد فاز آيضا باسم فرات بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.

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وكان مركز السلطان قابوس العالى للثقافة والعلوم، قد أعلن مؤخرا أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس ‏للثقافة والفنون والآداب فى دورتها الثامنة، التى تنافس فيها العمانيون إلى جانب أشقائهم العرب فى فروع ‏الثقافة والفنون والآداب

وكان آخر ألبومات على الحجار «ماتخدى بالك»، الذى طرحه فى 2019, وضم 12 أغنية هم، «يا لدانة»، و«مين فينا مش محتاج»، و«ما تاخدى بالك»، و«هوة انتى معايا على الدنيا»، و«دارى جمالك»، و«مش هاخش النار عشانك»، و«عيشة الحنية»، و«ماليش فى العند»، و«جايلك»، و«جبلى»، و«لسة الشتا»، و«جوة حضنى».