صورة| سلاف فواخرجي مع والدها: "الله ياخد من عمري ويعطيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، توجه له رسالة مؤثرة.

وعلقت سلاف على الصورة: "لما بتضيق الدنيا، بنرجع بلحظة أطفال بحضن اهالينا، اللي مهما صار بيبقوا بيحبونا حب خالص وماله حدود، اللي زعلك بيكسر لهم قلبهم أكتر من قلبك، واللي دمعتك بتحفر خدهم، قبل ما تنزل من عينك، بابا يا أصدق قلب وأدفى حضن وأحن إنسان، بحبك، الله ياخد من عمري ويعطيك".

يُذكر أن سلاف شاركت في المسلسل السوري "هوا أصفر"، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة يوسف الخال.