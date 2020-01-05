تراند اليوم : موجة غضب عارمة على تويتر بسبب تغريدات ماريا كاري

كتبت : شيرين عصملي

أفاد موقع “ذا هوليوود ريبورتر”، أنه تعرض الحساب الرسمي للمطربة الأمريكية، ماريا كاري، على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، لاختراق حسابها، وذلك قبيل بدء الاحتفالات بمناسبة العام الجديد.

وأرسل “الهاكرز” تغريدات غير لائقة من حساب ماريا كاري، التي تمتلك 21.4 مليون متابع على موقع التغريدات الشهير، ومن بين التغريدات الخارجة التي تم إرسالها، إشارات إلى نجم الراب الأمريكي، إمينيم، وتغريدة لحساب آخر يشير إلى ابنته.

Advertisements

كما أشارت رسائل أخرى إلى جماعة “تشاكلينغ سكواد”، التي تضم مجموعة من قراصنة الإنترنت الذي يشتهرون باختراق حسابات المشاهير، وعلقت ماريا كاري باستنكار على إرسال التغريدات غير اللائقة من حسابها على “تويتر”: “أحصل على قيلولة لأستيقظ لأكتشف أن هذا ما حدث”.

من جانبها، قالت شركة “تويتر” من خلال متحدث باسمها: “أغلقنا الحساب المخترق بمجرد علمنا بالمشكلة، ونحقق حاليا في الأمر”، وحساب فنان آخر على “تويتر” تعرض للقرصنة مع بداية العام الجديد 2020، وهو الممثل الكوميدي الأمريكي، آدم ساندلر، وذلك أمس الخميس، وهو يضم 2.4 مليون متابع.

وقام “الهاكرز” بإرسال تغريدات غير لائقة، تحمل هجوما على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتغريدات عنصرية عن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وأكد “تويتر” أن تمكن من استعادة السيطرة على حساب “ساندلر”، وحذف التغريدات المسيئة.