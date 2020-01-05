شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يحيى حفلا غنائيا في جدة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم تامر حسني يوم السبت المقبل حفلا غنائيا في مدينة جدة بالسعودية، ومن المقررأن يقدم لجمهوره عدد من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك" وأغانى أخرى وسيعلن حسني عن بعض المفاجآت خلال الحفل .

من ناحية أخرى يحتل فيلمه "الفلوس" المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دورعرض على مستوى الوطن العربى من ضمنها 105 داخل مصر، ليصبح تامر حسنى أعلى فنان مصرى يحقق أعلى إيرادات بالخليج والدول العربية، وتصدر أعلى الإيرادات فى الأردن متفوقا على أفلام "ذا روك" و"فروزين".

وكانت أسرة فيلم "الفلوس" قد أقامت يوم الثلاثاء قبل الماضي عرض خاص للفيلم حضره نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، ومنهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والإعلامى يحيى حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين.

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وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من يوم الأربعاء قبل الماضي بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامرحسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

وأحيا النجم تامر حسنى، منذ أيام حفلا جماهيرياً فى مدينة أبو ظبى، وسط حضور ما يقرب من 60 الف شخص، وقدم العديد من أغاني ألبومه الأخير"عيش بشوقك"، وافتتح الحفل بأغنية الفيلم الجديد "حلو المكان"، التى قدمها خلال أحداث الفيلم، كما قدم أغانى كفاياك اعذار، يا بنت الاية، وغيلاها من الأغانى، ويستعد تامر حسنى لتسجيل أغانى ألبومه الجديد المقرر أن يطلقه خلال صيف 2020.