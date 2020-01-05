شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد مع يسرا في "دهب عيرة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الكوميدي بيومى فؤاد لمسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا المقررعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ويتولى إخراج العمل سامح عبد العزيزوتأليف أحمد عادل، ومن المقرر انطلاق تصويره منتصف الشهرالجارى بعد انتهاء سامح من معاينة الديكورات.

ومن ناحية أخرى انتهى بيومى فؤاد من تصوير مسلسل "اتنين فى الصندوق" مع الفنان حمدى الميرغنى وأوس أوس، كما يشارك فى مسلسل "سيف الله" مع الفنان عمرو يوسف المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل.

Advertisements

وكان آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز مسلسل "زي الشمس" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي بطولة دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، أحمد داوود، سوسن بدر، ريهام عبد الغفور، جمال سليمان، عمر السعيد أما أول أعمال المخرج سامح عبد العزيز فكان فيلم "درس خصوصي" الذي عرض عام 2005 بطولة محمد عطية، هنا شيحة، حسن حسني، صلاح عبد الله، هالة فاخر، شريف سلامة، حجاج عبد العظيم.

ويذكر أن يسرا قدمت مع المخرج هاني خليفة مسلسل "فوق مستوي الشبهات" الذي عرض خلال موسم رمضان 2016 وشارك في بطولته كوكبة من النجوم، منهم شرين رضا، نجلاء بدر، وأحمد حاتم وزكي فطين عبد الوهاب، هذا إلى جانب تعاونهما معًا في مسلسل "الحساب يجمع" الذي عرض خلال سباق رمضان 2017، وشارك في بطولته محمود عبد المغني، كريم فهمي، إيمان العاصي.