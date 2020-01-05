درة في أحدث جلسة تصوير: "يجب أن تكون حقيقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة درة مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت درة في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية قميص باللون الأبيض، وعلقت: "تصبح أجوائك أكثر جاذبية عندما تختار أن تكون حقيقيا". وشاركت درة في مسلسل "بلا دليل"، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، ديانا هشام، جمال عبدالناصر.

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