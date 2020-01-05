بصور من سيوة.. نداء إنساني من هند صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية هند صبري مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في منطقة الجبل الأبيض في سيوة.

وعلقت صبري على الصور: "نحن نستقبل عامًا جديدًا وعقدًا جديدًا، أتعهد باستخدام منصات مواقع التواصل الإجتماعي للحديث معكم عن أهم قضية في العقد الجديد: محاولة إنقاذ الأرض، العقود الماضية كان عنوانها أسوأ استغلال للطبيعة ولموارد الأرض والنعم، التي أنعم الله علينا بها، وأهمها المياه".

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وأضافت: "نحن في العالم العربي لا زلنا نعيش وكأن هذه الموارد غير فانية، وهذا أمر خطير. يجب علينا أن نعي بأن العالم تغير، وأن الأرض لن تحتمل عقدا آخر من نمط حياتنا هذا، وبدأنا بالفعل نشهد تغير المناخ وازدياد الكوارث الطبيعية".

وتابعت: "اليوم يجب أن نختار، ما هو نوع العالم الذي نريد أن نتركه لأطفالنا؟ هذا هو العقد الأخير الذي يمكن لكل واحد فينا أن يغير سلوكه تجاه نعم الله علينا، قبل فوات الأوان. كل أسبوع، سأشارككم أفكارًا، قصصا إيجابية، معلومات حول كيفية تغيير عادات صغيرة في حياتنا بإمكانها أن تحدث فرقا كبيرا".

وشاركت الفنانة هند صبري بأكثر من عمل مؤخرا منها الفيل الأزرق 2، والفيلم التونسي نورا تحلم.