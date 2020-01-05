فيديو| ليلى علوي تحتفل مع ابنها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

وجهت الفنانة ليلى علوى الشكر لابنها خالد، بعد احتفاله بعيد ميلادها، مساء أمس، وسط عدد من أصدقائها والعائلة.

ونشرت علوي فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام، من الاحتفال الذى نظمه ابنها.

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وغنت ليلى مع الموجودين أغنية: "حيوا يا أبو الفصاد".

وكتبت تعليقا على الفيديو: "حبيبي يا خالد، فرحتني جدا باحتفالك بعيد ميلادي، يا رب نحتفل دايما مع بعض".

واحتفلت الفنانة ليلى علوي، أمس، بعيد ميلادها الـ58، إذ إنها من مواليد 4 يناير 1962.