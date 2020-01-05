فيديو| ليلى علوي تحتفل مع ابنها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
وجهت الفنانة ليلى علوى الشكر لابنها خالد، بعد احتفاله بعيد ميلادها، مساء أمس، وسط عدد من أصدقائها والعائلة.
ونشرت علوي فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام، من الاحتفال الذى نظمه ابنها.
وغنت ليلى مع الموجودين أغنية: "حيوا يا أبو الفصاد".
وكتبت تعليقا على الفيديو: "حبيبي يا خالد، فرحتني جدا باحتفالك بعيد ميلادي، يا رب نحتفل دايما مع بعض".
واحتفلت الفنانة ليلى علوي، أمس، بعيد ميلادها الـ58، إذ إنها من مواليد 4 يناير 1962.
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