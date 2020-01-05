فيديو| 20 نجما يدعمون ياسين السقا في فيلمه "الصبي الأزرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعم عدد من نجوم الفن، ياسين نجل الفنان أحمد السقا، في أول تجربة إخراجية له للفيلم القصير "الصبي الأزرق".

ونشر ياسين مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه كل من والده أحمد السقا، ويسرا، ومحمد رمضان، وهند صبري، وآسر ياسين، وكندا علوش، وهنا الزاهد، ريم البارودي، إيمي سمير غانم، حسن الرداد، أمير كرارة، إنجي المقدم، منى زكي، أحمد حلمي، منة شلبي، وأحمد مراد، ماندو العدل، ومروان حامد، ووالدته مها الصغير.

وعلق ياسين على الفيديو: "شكرا لكل هؤلاء النجوم الذين قاموا بالمشاركة في هذا الفيديو بدافع مساندتي وحبهم لي، وأنا أبدأ في فيلمي القصير المقبل".

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وتابع ياسين: "ترتيب الظهور فى الفيديو، هو ترتيب عشوائي، لأن ببساطة كل شخص في هذا الفيديو، هو اكبر نجم في الشرق الأوسط".

ونشر "ياسين" بوستر فيلمه القصير "الصبي الأزرق"، منذ أيام، والذي تولت تنفيذه نور ابنه الفنان الراحل عامر منيب، وعلق عليه قائلًا: "الأفيش ‏الرسمي لفيلمي القصير القادم الصبي الأزرق، الأفيش من رسم وتعديل نور عامر منيب". ‏

يذكر أن ياسين سبق وخاض تجربة التمثيل مع والده من خلال فيلم "ابن القنصل" 2010.