عيد ميلاد نادية لطفي وإلهام شاهين يشعل مواقع التواصل

أشعلت صور احتفال الفنانة نادية لطفي بعيد ميلادها مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

واحتفلت النجمة إلهام شاهين، بمناسبة عيد ميلاد نادية لطفي، داخل المستشفى الذي تقيم به نادية لطفي لمتابعة حالتها الصحية.

وأكدت إلهام شاهين أن الثالث من يناير يوم مميز في كل عام، حيث ولدت فيه نادية

لطفي أجمل جميلات السينما المصرية، كما أنها منحت ذلك الشرف بأن تولد في نفس اليوم وهو الثالث من يناير، كي تحصل على كل صفات نادية لطفي.وأوضحت إلهام شاهين أنها تحب نادية لطفي للغاية وتتعلم منها دائما، ليس فقط على مستوى التمثيل، وإنما تتعلم منها على صعيد الحياة اليومية.

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وأشارت إلى كونها تقوم بدراسة نادية لطفي، لكي تسير على نفس طريقتها في التعامل.

وعلقت نادية لطفي وشكرتها، كاشفة عن صدفة تتعلق بالثالث من يناير، حيث كان هناك شخص يتواجد بجوارها في المستشفى من مواليد نفس اليوم، معتبرة أن الأمر متكرر حولها.