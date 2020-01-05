نفاذ تذاكر حفل أحلام في “سمرات شتاء الرياض” فور طرحها

متابعة بتجــــــــرد: بعد ساعات على طرحها، نفذت جميع تذاكر حفل النجمة الإماراتية أحلام ضمن “سمرات موسم الرياض” في المملكةالعربية السعودية، والمقرر إقامته مساء ٧ كانون الثاني/يناير الجاري.
وأعلنت شركة “روتانا” المنظمة للحفل عن نفاذ تذاكر الحفل في وقت قياسي، وذلك نظراً للإقبال الكبير من محبي أحلام على حجز تذاكرهم.
ومن المقرر أن تلتقي “أحلام”، جمهورها في السعودية بمنتزه الثمامة البري، في محمية الملك خالد الملكية، حيث ستقدّم باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.
وسيشارك في الحفل إلى جانب أحلام في هذه الأمسية الطربية الفنان أصيل أبو بكر.
تجدر الإشارة إلى أن أحلام طرحت في الفترة الأخيرة الماضية أغنيتين، الأولى تحمل اسم “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.
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