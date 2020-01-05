ميريام فارس تشدو في صحراء الرياض وتتألق – بالصور

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متابعة بتجــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية ميريام فارس حفلاً غنائياً كبيراً في الرياض، ضمن “سهرات شتاء الرياض” بمحمية الملك خالد الملكية وسط صحراء الرياض.
قدّمت ملكة المسرح في هذه الأمسية باقة من أجمل أغنياتها الخليجية الهادئة والإيقاعية بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الطربية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
وتألقت ميريام فارس خلال الجلسة الغنائية بإطلالة ملوكية، فبدت بغاية الجمال والأناقة وسرقت الأنظار منذ لحظة وصولها إلى محمية الملك خالد الملكية، حيث كان في استقبالها الأستاذ سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا”.
ويعتبر هذا الحفل، هو الثالث الذي تحييه مريام فارس في المملكة العربية السعودية في أقل من أسبوعين، حيث أحيت مؤخراً حفلاً غنائياً كبيراً على مسرح “محمد عبده” وشاركت في مهرجان “ميدل بيست في الرياض.
تجدر الإشارة إلى أن ميريام فارس، طرحت خلال الساعات الماضية كليب “حبيبي سعودي” بمشاهد ولقطات حصرية من مشاركتها في الفعاليات الفنية بالسعودية، والأغنية من كلمات وليد الحَسَنية، ألحان يوسف العماني وميكس وماسترينغ محمد عصمت.
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