شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أمينة هنا الزاهد فى عيد ميلادها 2020.. ورسالة أحمد فهمى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة هنا الزاهد، على كتابة تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، في عيد ميلادها الـ25 الذي يوافق اليوم، والتى كتبت فيها أمنيتها للعام الجديد قائلة "فى عيد ميلادى أتمنى الصحة الرضا والسعادة يارب 2020 تبقى خير على الكل".

كما احتفل زوجها الفنان أحمد فهمى، بعيد ميلادها ونشر صورة تجمعهما سوياً عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير وكتب "كل سنة وأنتى أحلى حاجة في حياتى"، وسرعان ما حرصت الزاهد على الرد فى التعليقات وكتبت "أنت كل حياتى ربنا يخليك ليا"، وسرعان ما انهالت تعليقات الفنانين والمشاهير على الصورة لتهنئتها بعيد ميلادها.

وكتب الممثل محمد عبد الرحمن في التعليقات "ربنا يخليكوا لبعض"، بينما كتبت الممثلة جيلان علاء قائلة "كل سنة وإنتوا مع بعض وربنا يبعد عنكوا العين".

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فى سياق متصل لا تخلو مشاركات الفنان أحمد فهمى من القفشات الكوميدية على السوشيال ميديا، حيث نشر صورة له بنيو لوك جديد، وعلق قائلاً "جامد أوى أنا الحمد لله... أحلى حاجة فى الدنيا الغرور"، مما أثار الكثير من جمهوره الذين قاموا بالتعليق، كما علق عدد من نجوم الفن منهم الفنانة هنا الزاهد، حيث كتبت: "هموت"، بينما اكتفى كلا من الفنان محمد عبد الرحمن، نجم مسرح مصر، والفنان سليمان عيد بالتعليق من خلال الإيموشن.

وشارك فهمي، جمهوره بصورة من قبل، عبر حسابه الشخصي، وهو في لوك جديد يرتدي بنطلون يظهر فيه وهو "رافع رجل ومنزل التانية"، وسرعان ما كتبت زوجته الفنانة هنا الزاهد تعليقها على الصور: "أنا أفضل مصورة على الأطلاق"، مما أثار التعليقات من قبل الفنانين ومتابعيه، وكتب أحد المتابعين "قنبلة شياكة"، بينما كتب آخر "أنا نفسي أشوفك لابس بيجامة على بعضها يا فهمي".

يشار إلى أنه قبل أيام، كان قد سخر أحمد فهمى من تعليق إحدى متابعات الفنان عمرو يوسف على إنستجرام، فبينما هنأ الفنان أحمد فهمى، صديقه الفنان عمرو يوسف، على مسلسله الجديد "خالد بن الوليد"، متمنيًا له المزيد من النجاح والتقدم، حيث نشر فهمى، صورة لبوستر المسلسل، عبر حسابه على انستجرام، وكتب عليها: "مبروووووووك جامد"، رد عمرو يوسف على تهنئته: "حبيبى أخويا أنت اللى جامد"، ووبعد تعليق إحدى المتابعات، على البوستر، التى قالت: "حط عدسات سوداء هتعملولنا خالد بن الوليد عنيه ملونة"، رد عليها فهمى، "وأنت معاكى صور على تليفونك لخالد بن الوليد".