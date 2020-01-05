شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى تعليقاً على فريقه فى "The Voice Kids": الشيكولاتة عملت شغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب محمد حماقي، على نشر صورة له من الحلقة الأولى لبرنامج The Voice Kids، الذى يشارك كعضو تحكيمى فيه، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، موجهاً رسالة لفريقه الذى تم اختيار في الحلقة، قائلاً "الشوكولاتة عملت شغل حلو، مبسوط بكل الأصوات والمواهب النهارده وخصوصاً اللى انضموا لفريقى، فريق حماقى".

وتستمر لجنة تحكيم البرنامج هذا الموسم فى رحلة البحث عن أحلى صوت بين المواهب الغنائية الصغيرة بالوقوف على المسرح ليستعرضوا مواهبهم الغنائية أمام المدربين والجمهور.

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وتنطلق أولى حلقات البرنامج مع مرحلة "الصوت وبس"، التى تمتد لستة أسابيع تليها حلقتان من المواجهات وحلقة مواجهة أخيرة ثم الحلقة الختامية التى يتوج فيها أحد المشتركين الصغار باللقب. وكان فاز فى المواسم السابقة لين الحايك من لبنان وفى الموسم الثانى حمزة لبيض من المغرب.

يشار إلى أن محمد حماقى بدأ التحضيرات المبدئية لألبومه الجديد، المقرر طرحه فى صيف 2020، ويقدم من خلاله عددا من الأغانى المختلفة من حيث الكلمات والألحان والموسيقى، ويتعاون فيه مع العيد من الشعراء والملحنين، وعلى رأسهم محمد يحيى والشاعر أمين بهجت قمر.

وقدمت النجمة اللبنانية نانسى عجرم ، حفلا غنائيا ضخما خلال حفل رأس السنة بمسرح جزيرة المارية بأبوظبي، ضمن احتفالات رأس السنة، وقدمت من خلال الحفل أغانيها الشهيرة "بدنا نولع الجو" "أطبطب وأدلع"، "ماشي حدي"، "معقولة الغرام"، "مشتاقة ليك"، "ما فيا عيش الا معك"، "اخصامك اه"، "بتفكر في اية"، "الدنيا حلوة"، "واثق بحاله".