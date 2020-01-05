شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الحل السحرى لـ"علاج البرد" من فتحى عبد الوهاب.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان فتحي عبد الوهاب، صورة له يكشف من خلالها أساليبه في علاج البرد، ودرجات الحرارة المنخفضة التى تعيشها البلاد الفترة الحالية، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، والتى ظهر فيها وهو يرتدى "شال صعيدى" على رأسه ليحتميه من البرد، وكتب "علاج البرد".

وسرعان ما تفاعل جمهور ومتابعى عبد الوهاب على الصورة التى نشرها، وكتب الفنان حمدى المرغنى فى التعليقات "ده أنت كده بتاخد بتارك من البرد"، وشارك أحد متابعيه قائلاً "كوميدى يا أستاذ فتحى"، بينما علق أخر "تحية من قلب الصعيد أسوان، لأجمل فنان".



فتحي عبدالوهاب

ويشارك الفنان فتحي عبد الوهاب حالياً في التحضيرات الأولية لمسلسل "القاهرة كابول" إنتاج شركة سينرجي فيلمز، بمشاركة طارق لطفى وخالد الصاوى، حيث يقوم المخرج حسام على بمعاينة أماكن التصوير استعداداً للبدء فى تصويره حسب الخطة التى وضعتها شركة سينرجى يوم 2 فبراير المقبل.

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ويناقش مسلسل "القاهرة كابول"، ظاهرة الإرهاب، وذلك فى إطار بوليسى تشويقى، ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، دون التنويه لموقف معين فهو يناقش ظاهرة الإرهاب بشكل عام.

ويعقد أبطال المسلسل جلسات عمل بشكل مستمر مع المخرج حسام على والمؤلف عبد الرحيم كمال للاستقرارعلى باقى مجموعة العمل التى تشارك فى المسلسل، حيث تم تعاقد مع الأبطال فى المسلسل مع شركة سينرجى ولكن يتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن آخر أعمال طارق لطفى الرمضانية كان مسلسل "شهادة ميلاد" عام 2016 وبعدها قدم مسلسل "بين عالمين" فى الموسم الشتوى وغاب من بعدها عن الدراما التليفزيونية.

أما النجم فتحى عبد الوهاب فكانت آخر أعماله الرمضانية مسلسل "لمس أكتاف" مع النجم ياسر جلال وشارك فى بطولته كل من الفنانة حنان مطاوع وآخرون، والعمل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وينتطر عرض فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام وياسمين رئيس وأمينة خليل المقرر طرحه فى السينمات 15 يناير الجارى.