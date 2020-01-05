شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أحلام وأصيل أبو بكر يحييان حفلا غنائيا في الرياض 7 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة الاماراتية أحلام، حفلا غنائيا بصحبة الفنان أصيل ابو بكر، ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض داخل المملكة العربية السعودية، 7 من شهر ينايرالجارى بمنتزالثمامة البرى، ومن المقررأن تقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياتها المميزة التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى منها، "من أكون" ، "أغلى إنسان" ،"فضها سيره" ،"تدرى ليش" ،"وش ذكرك" ،"تغير الوقت" ،"أحتاجك انا"، وغيرها.

وطرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة " أنا ما أدري عن الناس" ، كلمات بدربن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبومنذرومكساج جاسم محمد، ومن المقرر طرح العمل خلال الأيام القليلة القادمة عبر مجموعة من القنوات الفضائية والإذاعات العربية.

وكشفت أحلام عن سعادتها البالغة بتقديم أغنيتها الجديدة "أنا ما ادري عن الناس"، والتي تحمل بصمات الموسيقار طلال، والشاعر بدر بن عبدالمحسن، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم الأفضل دائماً من خلال تجارب فنية رائعة، مع حرصها في أغنياتها وأعمالها الفنية، أن تسيرعلى الخطوط التي لم يسر عليها أحد من قبلها.

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وأشارت أحلام إلى أن الأغنية تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، والتي تكشف مساحات جديدة في صوتها، مع الكلمات الرشيقة، متمنية أن تنال الأغنية الجديدة إعحاب الجمهور.

وكان عام 2019 حافلاً بالنجاحات بالنسبة للنجمة أحلام، وفيه أحيت أحلام سلسلة من أضخم الحفلات أبرزها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، كما شاركت أحلام للموسم الثاني على التوالي في لجنة مدربي برنامج ذا فويس وشاركها بهذه المهمة في الـ2019 الفنانين راغب علامة، سميرة سعيد ومحمد حماقي

يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.