كتب امير فتحي في الأحد 5 يناير 2020 02:57 صباحاً - أعلنت الشركة المنتجة للفيلم “دماغ شيطان”، طرح هذا الفيلم 22 من يناير المقبل، بجميع دور العرض السينمائية، كما روجت الشركة عدد من الإعلانات الدعائية لبعض أبطال عمل الفيلم .
وشارك في بطولة هذا الفيلم، عدد من نجوم الفن منهم، رانيا يوسف وسلوي خطاب، عمرو عابد، نادية خيري، باسم سمرة، إخراج كريم إسماعيل، تأليف عمرو الدالي .
تدور أحداث الفيلم”دماغ الشيطان”، حول الظروف الاجتماعية التي تعيشها مصر في فترة ثورة 25 يناير، ونزول المستوي العام للدولة، وتسيطر حالة من الحزن والزعل علي جميع المصريين .
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كانت هذه تفاصيل خبر اطلالة مخيفة لـ رانيا يوسف في “دماغ الشيطان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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