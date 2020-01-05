ممثلة امريكية تثير الجدل بعد اعتذارها من ايران!

كتب امير فتحي في الأحد 5 يناير 2020 02:57 صباحاً - تلقت الممثلة الأميركية، روز مكغوان، سيلا من الانتقادات عقب تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اعتذرت فيها لإيران عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، على يد قوات بلادها.

وقالت مكغوان في تغريدتها لإيران إن “الولايات المتحدة الأميركية لم تحترم دولتكم، ولا علمكم، ولا شعبكم. 52 بالمئة منا يعتذرون بخجل. نريد السلام مع أمتكم. تتم السيطرة علينا من قبل نظام مجرم. لا نعرف كيف الفرار. رجاء لا تقتلونا”.

ومن ضمن الردود التي تلقتها قال أحد المغردين لمكغوان “إذا كانت إيران عظيمة، عليك الذهاب هناك بذات الملابس التي ترتدينها في صورة حسابك.. وأخبرينا ما الذي سيحدث”.

ورد عليها آخر مغرداً “إذا كنت خائفة هنا وترين إيران جيدة، لماذا لا ترحلي هناك؟”.