إلغاء حفل كارول سماحة في السعودية لسوء الأحوال الجوية

متابعة بتجــــــــــرد: تسبّب سوء الأحوال الجوية المفاجئ في المملكة العربية السعودية بإلغاء حفل النجمة اللبنانية كارول سماحة، الذي كان مقرراً إقامته أمس، السبت في 4 كانون الثاني/يناير ضمن فعاليات “موسم الرياض”.
وأطلّت كارول على الجمهور من خلال فيديو نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، أشارت من خلاله إلى أنه تم إلغاء الحفل حفاظاً على سلامة الحاضرين.
وأضافت كارول أنه سيتم تحديد موعد جديد للحفل، في الفترة المقبلة، كما وعدت محبّيها في السعودية بالإعلان عن التفاصيل فور ورودها.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال كارول سماحة الفنية، كانت فيلم “بالصدفة” الذي عرض في مختلف البلدان العربية، وأغنية “بتآمن بالصدفة” الخاصة به، بالإضافة إلى كليب أغنية “انشالله”.
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