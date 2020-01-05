عاصي الحلاني عن نانسي عجرم: “ما في حدا بيقاوم عيونها”

متابعة بتجــــــــرد: انطلقت مساء السبت، أولى حلقات مرحلة “الصوت وبس” بالموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس كيدز”، بلجنة تحكيم تضم نجمة المواسم السابقة نانسي عجرم التي استغلت خبرتها وخطفت 4 مواهب لافتة، والنجم اللبناني عاصي الحلاني، ومحمد حماقي.

وفي مجريات الحلقة، أدى المتسابق إياد قدورة من فلسطين والمقيم في مصر، أغنيته ضمن البرنامج، فأبهر لجنة التحكيم، حتى التف له كل من نانسي عجرم، عاصي الحلاني ومحمد حماقي، محاولين اقتناصه في فريقهم، بعدّة مغريات.

اختار إياد نانسي عجرم، وقال الحلاني: “ما في حدا بيقدر يقاوم عيون نانسي”.

تجدر الإشارة إلى أن الحلقة الأولى من البرنامج لم تخلو من مواقف طريفة عدّة بين نجوم لجنة التحكيم، حيث تسابقوا من اللحظة الأولى لخطف المواهب بعدة مغريات فاحتفظت نانسي بالبونبون وأضافت إليه عباءة سوبر مان، بينما قدم عاصي قميص الأبطال للمواهب التي اختارت الانضمام لفريقه، بينما صمم حماقي قالب كبير من الشوكولاتة لجذب الأطفال.