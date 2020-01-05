أخيراً.. أحمد الشريف يعود إلى جمهوره ويطرح كليب “خلينا نرجع” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: بعد غياب دام لسنوات عديدة، أخيراً عاد النجم التونسي أحمد الشريف إلى جمهوره وطرح كليب أغنيته الجديدة “خلينا نرجع” عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

الأغنية باللهجة التونسية، من ألحان هادي عبد المقصود، كلمات أمير توما، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرج سليم بالحاج يوسف وتم تصويره في تونس وسط أجواء شبابية يغلب عليها الطابع الرومانسي.

وحقق الكليب إنتشاراً واسعاً فور إطلاقه فتصدّر قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً عبر “يوتيوب” في تونس وعدد كبير من البلدان العربية.

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يشار إلى أن إنطلاقة أحمد الشريف الفنية كانت من خلال مشاركته في الموسم الأول من برنامج “ستار أكاديمي”، وقدم خلال مسيرته مجموعة من الأغاني الناجحة أشهرها “سهران معاك الليلة”.

لمشاهدة فيديو كليب “خلينا نرجع”: