“الفلوس” لـ تامر حسني يحطم الأرقام القياسية للأسبوع الافتتاحي في شباك التذاكر

متابعة بتجـــــــــــرد: سجل فيلم “الفلوس” بطولة النجم المصري تامر حسني أرقامًا قياسيةً في شباك التذاكر، محققًا إجمالي إيراداتٍ بلغت 70 مليون جنيه في أسبوعه الافتتاحي.

ويتصدّر اسم الفيلم قائمة العبارات الأكثر تداولاً عبر موقع “تويتر” في مصر والوطن العربي منذ بدء عرضه، حيث تسيطر قصّته على المواضيع الأكثر اهتماماً من قبل الجمهور.

تدور أحداث الفيلم حول سيف، وهو نصّاب محترف يجسد شخصيته تامر حسني، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا وتقدّم دورها زينة،ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، فتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

الفيلم قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمدسلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.