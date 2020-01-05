نانسي عجرم بكامل عفويتها وطاقتها في الموسم الثالث من “ذا فويس كيدز”

متابعة بتجـــــــــــرد: تشارك النجمة اللبنانية نانسي عجرم في الموسم الثالث على التوالي من برنامج اكتشاف الأصوات الجميلة للصغار “ذا فويس كيدز” عبر شاشة “ام بي سي”.

وأطلّت نانسي على الجمهور في الحلقة الأولى من مرحلة “الصوت وبس” في الموسم الجديد للبرنامج بإطلالة شبابية بسيطة، وأنيقة جداً في الوقت نفسه.

وارتدت محبوبة الملايين “جمسوت” قصير من الجلد الأسود. وأطلت كعادتها بمكياج خفيف تاركةً شعرها منسدلاً. نانسي سرقت الأنظار بعفويتها وخفّة دمّها فظرت بكامل طاقتها في التعامل مع الأطفال المشاركين في البرنامج وزميليها في لجنة التحكيم عاصي الحلاني ومحمد حماقي.

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وشاركت نانسي عجرم متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة من كواليس الحلقة ظهرت فيها بلقطة عفوية جداً، فتصدّرت صفحات الأكثر تداولاً عبر الإنترنت.

نفيد بالذكر أن نانسي عجرم كانت قد كشفت قبل ساعات من إنطلاق البرنامج عن كواليس تحضيراتها للحلقة من خلال فيديو شاركته مع متابيعها وحصد أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر حسابها على موقع “إنستجرام”.